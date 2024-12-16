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Gürcistan’da cumhurbaşkanı seçimi krize mi dönüşüyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Gürcistan’da cumhurbaşkanı seçimi krize mi dönüşüyor?

Ankara
Gürcistan’da ilk defa bir cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, Gürcistan Seçim Merkezi Komisyonu tarafından belirlenen bir seçim kurulunda seçildi. Mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise parlamentonun meşruiyetini sorgulayarak görev süresi dolduğunda istifa etmeyeceğini belirtti. Anadolu Ajansı Tiflis Muhabiri Davit Kachkachishvili ile konuştuk.

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