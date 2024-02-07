Dolar
30.60
Euro
32.95
Altın
2,034.79
ETH/USDT
2,371.30
BTC/USDT
43,161.00
BIST 100
8,899.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak
logo
Podcast

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin özgürlüğe giden mücadelesi ve Filistin’e destek süreci nasıl gelişti?

İsrail'e karşı "soykırım davası" açan ülke Güney Afrika Cumhuriyeti’nin tarihini, ülkeyi özgürlüğe taşıyan sembol isimleri ve Filistin davasındaki rolünü, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yiğit ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin özgürlüğe giden mücadelesi ve Filistin’e destek süreci nasıl gelişti?

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi
Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısı
Türkiye genelinde eş zamanlı "güvenli eğitim" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin özgürlüğe giden mücadelesi ve Filistin’e destek süreci nasıl gelişti?

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin özgürlüğe giden mücadelesi ve Filistin’e destek süreci nasıl gelişti?

İsrail’e koşulsuz destek, ABD’yi açmaza mı sürükledi?

Çin’den ABD’ye siber operasyon

Miraç Gecesi nasıl ihya edilir?

Miraç Gecesi nasıl ihya edilir?
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden şair ve yazarları konuştuk

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden şair ve yazarları konuştuk
Kahramanmaraş depremlerinin tanıkları, o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş depremlerinin tanıkları, o gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet