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Güncellenmesi beklenen Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşmasının detayları ne?

Tuba Memiş  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Güncellenmesi beklenen Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşmasının detayları ne?

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi amacıyla ortak bildiri yayımlandı. İki ülke, yeni serbest ticaret anlaşması için müzakarelere başlayacak. Peki, bu anlaşmada ne gibi değişiklikler olacak? Yeni anlaşmada hangi sektörler öne çıkıyor? Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Nuran Erkul anlattı. 

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