Güncellenmesi beklenen Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşmasının detayları ne?
Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi amacıyla ortak bildiri yayımlandı. İki ülke, yeni serbest ticaret anlaşması için müzakarelere başlayacak. Peki, bu anlaşmada ne gibi değişiklikler olacak? Yeni anlaşmada hangi sektörler öne çıkıyor? Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Nuran Erkul anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.