GÖRÜŞ - Yükseldikçe çevrelenen, yalnızlaşan Çin’in sorunları
Çin’in Kuşak-Yol projesinin hayata geçirilmesi için ilgili güzergâhtaki ülkelerle kurulan açık ve gizli ilişkiler, diğer taraftan ABD ile artan zıtlaşmalar, Çin rüyasının gerçekleşmesini zorlaştıran unsurların artmasına neden olmakta.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.