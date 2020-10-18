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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ersin Tatar'ı tebrik etti
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GÖRÜŞ - Yükseldikçe çevrelenen, yalnızlaşan Çin’in sorunları

Çin’in Kuşak-Yol projesinin hayata geçirilmesi için ilgili güzergâhtaki ülkelerle kurulan açık ve gizli ilişkiler, diğer taraftan ABD ile artan zıtlaşmalar, Çin rüyasının gerçekleşmesini zorlaştıran unsurların artmasına neden olmakta.

18.10.2020
GÖRÜŞ - Yükseldikçe çevrelenen, yalnızlaşan Çin’in sorunları

Fransa'da 24 saatte 29 bin 837 Kovid-19 vakası belirlendi
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 295'e yükseldi

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