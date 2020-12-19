GÖRÜŞ - Şeref madalyasının şerefini yitirdiği gün
Fransız şeref nişanının Sisi gibi bir insan hakları suçlusuna verilmesinden maada diğer bir skandal ise madalyanın verilmesinde izlenen metotla açığa çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Sisi'ye şeref nişanının verileceğini kamuoyundan ve basından gizledi.
Ankara
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