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GÖRÜŞ - Şeref madalyasının şerefini yitirdiği gün

Fransız şeref nişanının Sisi gibi bir insan hakları suçlusuna verilmesinden maada diğer bir skandal ise madalyanın verilmesinde izlenen metotla açığa çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Sisi'ye şeref nişanının verileceğini kamuoyundan ve basından gizledi.

Halil İbrahim Ciğer   | 19.12.2020
GÖRÜŞ - Şeref madalyasının şerefini yitirdiği gün

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