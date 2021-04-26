GÖRÜŞ - Kıbrıs için en adil çözüm egemen iki devletin iş birliği
Kıbrıs meselesinin çözümü amacıyla 1977 yılından beri başarısızlıkla devam eden federasyon odaklı müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz oldu. Kıbrıs’ta hangi çözüm modelinin çalışmayacak olduğu artık belli.
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