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GÖRÜŞ - Kıbrıs için en adil çözüm egemen iki devletin iş birliği

Kıbrıs meselesinin çözümü amacıyla 1977 yılından beri başarısızlıkla devam eden federasyon odaklı müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz oldu. Kıbrıs’ta hangi çözüm modelinin çalışmayacak olduğu artık belli.

Sefa Şengül   | 26.04.2021
GÖRÜŞ - Kıbrıs için en adil çözüm egemen iki devletin iş birliği

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