GÖRÜŞ- Fransa'nın Afrika ile adil olmayan ekonomik ilişkileri
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesi ile Afrika'daki eski sömürgeleri arasındaki eşit ve adil olmayan ilişkiyi sona erdirmeye hazır görünmüyor. Fransa, eski sömürgelerinin ticaretini ve para birimini kontrol etmeye devam ediyor.
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