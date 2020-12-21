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GÖRÜŞ- Fransa'nın Afrika ile adil olmayan ekonomik ilişkileri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesi ile Afrika'daki eski sömürgeleri arasındaki eşit ve adil olmayan ilişkiyi sona erdirmeye hazır görünmüyor. Fransa, eski sömürgelerinin ticaretini ve para birimini kontrol etmeye devam ediyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 21.12.2020
GÖRÜŞ- Fransa'nın Afrika ile adil olmayan ekonomik ilişkileri

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