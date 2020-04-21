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Podcast

Görseller konuşuyor

Haberlerin görsellerini görme engelliler için tasvir ettiğimiz sesli betimleme ile engelsiz haberler ilk yayınıyla sizlerle.

21.04.2020
Görseller konuşuyor

Anadolu Ajansı görme engelliler için haftalık podcast yayınına başladı.

Koronavirüs salgını yüzünden hayatımızı evde geçirdiğimiz bugünlerde Anadolu Ajansı’nın kapsamlı haberciliğini toplumumuzun her bir üyesine uygun mecra ve yöntemle aktarma gayretindeyiz.

Anadolu Ajansı fotoğraf ve video konusunda dünyanın önde gelen haber kurumlarından. Görsel ürünlerimizi artık görme engellilere de tasvir edeceğimiz bu çalışmada haftanın ilginç olaylarının görsellerini, gündemden de kopmayarak sunacağız.

Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun

                        

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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