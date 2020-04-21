Görseller konuşuyor
Haberlerin görsellerini görme engelliler için tasvir ettiğimiz sesli betimleme ile engelsiz haberler ilk yayınıyla sizlerle.
Anadolu Ajansı görme engelliler için haftalık podcast yayınına başladı.
Koronavirüs salgını yüzünden hayatımızı evde geçirdiğimiz bugünlerde Anadolu Ajansı’nın kapsamlı haberciliğini toplumumuzun her bir üyesine uygun mecra ve yöntemle aktarma gayretindeyiz.
Anadolu Ajansı fotoğraf ve video konusunda dünyanın önde gelen haber kurumlarından. Görsel ürünlerimizi artık görme engellilere de tasvir edeceğimiz bu çalışmada haftanın ilginç olaylarının görsellerini, gündemden de kopmayarak sunacağız.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.