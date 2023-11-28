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Gençlerin Dede Efendi’ye olan ilgisi artıyor mu?

Ümmühan Atak  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Gençlerin Dede Efendi’ye olan ilgisi artıyor mu?

Ankara

Vefatının üzerinden 177 yıl geçmesine rağmen eserleri hala büyük ilgi gören Hammamizade İsmail Dede Efendi’yi, Dede Efendi Evi Müzesi yöneticilerinden, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı Yüksek Mimar Uğur Deniz Sökmen ile konuştuk.

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