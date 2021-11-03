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Geleceğin sanal evreni Metaverse nedir?

Sefa Şengül   | 03.11.2021
Geleceğin sanal evreni Metaverse nedir?

Geleceğin sanal evreni olarak nitelendirilen Metaverse, Facebook’un kurucusu ve halen daha şirketin CEO’su olan Mark Zuckerberg’ün şirket ismini “Meta” olarak değiştirmesi ve platformun bir metaverse evreni olması için dönüşüm geçireceğini açıklamasıyla daha da fazla konuşulur oldu. Biz de bu konuyu Anadolu Ajansı teknoloji muhabirleri Kadir Günyol ve Tolga Yanık’la konuştuk.

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