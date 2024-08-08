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Geçiş hükümeti kurulan Bangladeş’te yeni dönem nasıl olacak?

Tuba Memiş  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Geçiş hükümeti kurulan Bangladeş’te yeni dönem nasıl olacak?

Ankara
Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı. Peki, bu süreçte neler oldu? Geçiş hükümetinin başına kim gelecek? Seçim süreci nasıl işleyecek? Anadolu Ajansı Muhabiri Sorvar Alam ile konuştuk.

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