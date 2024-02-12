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Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah şehrine saldıran İsrail, Camp David Anlaşması’nı bozuyor mu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah şehrine saldıran İsrail, Camp David Anlaşması’nı bozuyor mu?

Ankara
İsrailli yetkililerin Refah Sınır Kapısı’nın olduğu bölgeye operasyon yapılacağına yönelik açıklamaları Mısır tarafından tepkiyle karşılandı. Gazze Şeridi’ndeki nüfusun çoğu ise İsrail saldırıları nedeniyle Refah kentine göç etmek zorunda kaldı. İsrail’in Refah şehrine saldırısını hem insani hem de devletlerarası ilişkiler açısından, Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.

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