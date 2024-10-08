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Gazze krizinde kültür ve sanat dünyası sessiz mi kaldı?

Ümmühan Atak  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Gazze krizinde kültür ve sanat dünyası sessiz mi kaldı?

Ankara

İsrail’in Gazze’de bir yıldır devam ettiği soykırıma, bir yıl boyunca Türkiye’den ve dünyadan bir çok sanatçı tepki gösterdi. Kültür ve sanat camiasından bir çok ünlü isim ise tepki  göstermeye çekindi. Sanatçılar üzerindeki uluslararası baskıları ve soykırıma tepki vermeyen ünlüleri, Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz ile konuştuk.

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