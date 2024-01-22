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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da "Teknolojinin Lider 100leri" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
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Gazze için Paris-Brüksel yürüyüşüne katılanlar ne istiyor?

Pazar günü Paris’ten yola çıkan insanlar, 1 Şubat’ta Avrupa Birliği zirvesinin yapılacağı Brüksel’e varmayı amaçlıyor. Yürüyüşün amaçlarını, Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın’la konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Gazze için Paris-Brüksel yürüyüşüne katılanlar ne istiyor?

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