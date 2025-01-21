Gazze’deki ateşkesin bölgesel ve küresel yansımaları nasıl olacak?
Ankara
Gazze’de ateşkes sonrası yeni duruma dair öngörüler neler? Ateşkesin kalıcılığı nasıl sağlanacak? İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasına varılmasının bölgesel ve küresel yansımalarını ve ABD Başkanı Trump’ın Gazze açıklamalarını, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Necat Taşçı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.