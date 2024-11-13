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Gazetecilik mesleği sinema tarihi boyunca beyazperdeye nasıl aktarıldı?

Ümmühan Atak  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Gazetecilik mesleği sinema tarihi boyunca beyazperdeye nasıl aktarıldı?

Ankara
Anadolu Ajansı Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal’ın, Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan “Sinemada Gazeteciler” isimli kitabını ve beyazperdede gazeteci temsilini konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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