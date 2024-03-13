Galler Prensesi Kate Middleton nerede?
Ankara
Uzun süredir herhangi bir yerde görülmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, spekülasyonlar üzerine bir fotoğraf paylaştı. Birleşik Krallık basını bu fotoğrafın gerçekliğini sorgularken, Kensington Sarayı hesabından, yapılan paylaşım için özür geldi. Bu hamle, Prenses’le ilgili iddiaların sesini daha da yükseltti. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya ile yaşananları konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.