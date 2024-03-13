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Galler Prensesi Kate Middleton nerede?

Ömer Faruk Çalışkan  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Galler Prensesi Kate Middleton nerede?

Ankara

Uzun süredir herhangi bir yerde görülmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, spekülasyonlar üzerine bir fotoğraf paylaştı. Birleşik Krallık basını bu fotoğrafın gerçekliğini sorgularken, Kensington Sarayı hesabından, yapılan paylaşım için özür geldi. Bu hamle, Prenses’le ilgili iddiaların sesini daha da yükseltti. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya ile yaşananları konuştuk.

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