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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek savunma sanayi yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Gabar’da keşfedilen petrolün ekonomiye katkısı ne olacak?

Tuba Memiş  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Gabar’da keşfedilen petrolün ekonomiye katkısı ne olacak?

Türkiye son dönemde petrol ve doğal gaz keşfine yönelik atılımlarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörden temizlenen Şırnak Gabar Dağı’nda, yeni petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu. Peki, bu yeni petrol keşfinin ekonomiye katkısı ne olacak? Anadolu Ajansı Muhabiri Sibel Morrow anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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