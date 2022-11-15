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G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’la görüşmesinde neler konuşuldu?

G20 zirvesi için Endonezya’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun görüşme maratonunu ve zirvedeki diğer gelişmeleri zirveyi yerinde takip eden Anadolu Ajansı Muhabiri Merve Aydoğan aktardı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 15.11.2022
G20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’la görüşmesinde neler konuşuldu?

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