Fransız Lafarge şirketinin DEAŞ ile ortaklığı nasıl gün yüzüne çıktı?
Anadolu Ajansı geçen yıl eylül ayında Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge’ın DEAŞ’a finansman sağladığına dair bilgi ve belgeleri tüm dünyaya duyurmuştu.
Anadolu Ajansı geçen yıl eylül ayında Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge’ın DEAŞ’a finansman sağladığına dair bilgi ve belgeleri tüm dünyaya duyurmuştu. Lafarge ise ABD'de hakkındaki terör örgütü “DEAŞ’a yardım etme” suçlamasıyla yargılandığı davada suçunu kabul etti. Şirketinin DEAŞ’a yardımının arka planını Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinçci ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.