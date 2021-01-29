Euro
8.85
Dolar
7.28
BIST 100
1,482.99
Altın
1,870.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa tasarısı

Anadolu Ajansı’nın dünyanın dört bir köşesindeki tecrübeli muhabirleriyle gündemdeki sıcak konuları ele alıyoruz.

Ömer Faruk Çalışkan   | 29.01.2021
Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa tasarısı

Fransa'da Müslümanların dini özgürlüklerini kısıtladığı, ayrımcılığı kurumsallaştırdığı gerekçeleriyle eleştirilen yasa tasarısını Anadolu Ajansı Paris muhabiri Yusuf Özcan anlatıyor.

Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olun

                        

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması yayımlandı
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 89 bini aştı
Rusya'da 8 Şubat'ta üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 700 bini geçti
Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech-Pfizer aşısı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor

Benzer haberler

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (29 Ocak 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (29 Ocak 2021)

Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa tasarısı

Trump'ın Körfez'e koşulsuz destek günleri geride kaldı

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (28 Ocak 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (28 Ocak 2021)
Bir bakışta: İtalya’da hükümet krizi

Bir bakışta: İtalya’da hükümet krizi

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (27 Ocak 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (27 Ocak 2021)