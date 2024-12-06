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Fransa'da hükümet neden düştü? Siyasi krizin nasıl sonuçları olacak?

Fransa’da 1962’den sonra ilk kez bir hükümet muhalefetin güvenoyunu alamayarak düştü. Peki Fransa'da hükümetin düşmesi ne anlama geliyor? Nasıl sonuçları olacak? İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Fransa'da hükümet neden düştü? Siyasi krizin nasıl sonuçları olacak?

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