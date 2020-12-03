Fransa Karabağ’da çözüm için değil, çözümü baltalamak için çalışıyor
Son 19 yıl boyunca Karabağ sorununda çözümün değil, çözümsüzlüğün parçası olan Fransa, özellikle Sarkozy ve Macron dönemlerinde kendi dış politika ilkelerini ve uluslararası hukuk hiçe sayan söylemler geliştirdi ve adımlar attı.
Ankara
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