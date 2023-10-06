Fransa’da sporculara yönelik başörtüsü yasağına nasıl tepkiler geldi?
Ankara
Fransa’nın, Paris’te gelecek yıl düzenlenecek olimpiyat oyunlarında milli sporcularına getirdiği başörtüsü yasağına tepkiler büyüyor. Fransa’nın aldığı bu kararın arkasında nasıl bir motivasyon var? Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Enes Bayraklı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.