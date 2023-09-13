Dolar
26.94
Euro
28.95
Altın
1,910.45
ETH/USDT
1,613.10
BTC/USDT
26,329.00
BIST 100
8,013.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Fransa’da müslümanlara yönelik yasaklar bir asimilasyon politikası mı?

Fransa’da geçen ay, abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin okullarda giyilmesi laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı. Peki, bu yasaklar ülkedeki müslümanları nasıl etkiliyor? Gazeteci Belkıs Kılıçkaya ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Fransa’da müslümanlara yönelik yasaklar bir asimilasyon politikası mı?

Bakan Yumaklı: Su Temin Projesi'nin, KKTC için hayati öneme sahip olduğunun farkındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yurt dışına eğitim için gönderilen öğrencilerin burslarında yapılan artışları açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 sürüyor
Bakan Yumaklı, İsveç'teki yarışmada "su ödülü" alan Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü

Benzer haberler

Fransa’da müslümanlara yönelik yasaklar bir asimilasyon politikası mı?

Fransa’da müslümanlara yönelik yasaklar bir asimilasyon politikası mı?

Türkiye’nin neden yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var?

Uzmanlarından öğrencilere ufuk açıcı kitap ve film tavsiyeleri

İlk ders zilinin çaldığı deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı?

İlk ders zilinin çaldığı deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı?
A Milli Takımın Ermenistan maçında bizi neler bekliyor?

A Milli Takımın Ermenistan maçında bizi neler bekliyor?
Jelimsi organizmaların artması deniz biyolojisine zarar mı veriyor?

Jelimsi organizmaların artması deniz biyolojisine zarar mı veriyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet