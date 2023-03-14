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Fransa’da emeklilik yaşının 64’e yükseltilmesine tepkiler nasıl?

Tuba Memiş  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Fransa’da emeklilik yaşının 64’e yükseltilmesine tepkiler nasıl?

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformu, Fransız Senatosu'nda yapılan oylama ile kabul edildi. Peki buna halkın tepkisi ne oldu? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Fransa Cumhurbaşkanı Macron tepkilere cevap verdi mi? Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Ümit Dönmez anlattı.

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