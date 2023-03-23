Fransa’da emeklilik yaşı protestoları hangi boyuta ulaştı?
Ankara
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilik yaşını yükseltme girişimine karşı başlatılan grev ve yürüyüşler her geçen gün artıyor. Bugünkü protestolara ise rekor katılım bekleniyor. Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Ümit Dönmez, hem protestoların boyutunu hem de Macron’un parlamentodaki girişimlerini anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.