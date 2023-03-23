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Fransa’da emeklilik yaşı protestoları hangi boyuta ulaştı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Fransa’da emeklilik yaşı protestoları hangi boyuta ulaştı?

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilik yaşını yükseltme girişimine karşı başlatılan grev ve yürüyüşler her geçen gün artıyor. Bugünkü protestolara ise rekor katılım bekleniyor. Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Ümit Dönmez, hem protestoların boyutunu hem de Macron’un parlamentodaki girişimlerini anlatıyor.

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