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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Dr. Suat Günsel Camisi açılışında konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma başladı.
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Fransa’da Borne’un yerine geçen yeni Başbakan Attal nasıl bir profil çiziyor?

Tuba Memiş  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Fransa’da Borne’un yerine geçen yeni Başbakan Attal nasıl bir profil çiziyor?

Ankara
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Elisabeth Borne’un istifasının ardından başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ı atadı. Peki, Borne neden istifa etti? Yeni Başbakan Attal, nasıl bir profil çiziyor? Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın anlattı.

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