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Fransa’da akaryakıt krizi kaosa dönüşüyor

Fransa’da sendikalar, rafineri grevinde hükümetin "zorla çalıştırma" emrine uymayacaklarını ifade etti. Ülkedeki akaryakıt kriziyle ilgili detayları Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 14.10.2022
Fransa’da akaryakıt krizi kaosa dönüşüyor

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