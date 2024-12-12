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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesindeki siyasi krizi çözebilecek mi?

Tuba Memiş  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesindeki siyasi krizi çözebilecek mi?

Ankara
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame Katedrali'nin açılış töreni kapsamında ABD’nin seçilmiş başkanı Trump ve Zelensky ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Bu arada Fransa iç siyasetinde hala çalkantılı süreç devam ediyor. Barnier hükümetinin düşmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı için Macron hangi kararı verecek? Mahreç Dünya’da bu hafta Fransa’nın gündemini Anadolu Ajansı Paris Muhabiri Esra Taşkın ile konuştuk.

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