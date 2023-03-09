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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika ziyaretinde ‘istenmeyen adam’ mı ilan edildi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika ziyaretinde ‘istenmeyen adam’ mı ilan edildi?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bazı Afrika ülkelerini kapsayan seyahatinde bölgeye dönük yeni siyasetini yerleştirme amacındaydı ama gelen tepkiler, bölge halklarının Fransa’ya bakışını tüm dünyaya göstermiş oldu. Doç. Dr. Mürsel Bayram ve Anadolu Ajansı Kamerun Muhabiri Ahmet Emin Dönmez ile konuştuk.

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