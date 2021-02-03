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Florya'dan Anfield Road'a bir yıldız doğuyor: Ozan Kabak

Liverpool'un renklerine bağladığı Milli futbolcu Ozan Kabak'ın başarı öyküsünü Anadolu Ajansı spor muhabirleri Hilmi Sever ve Abdullah Tevge yorumladı.

03.02.2021
Florya'dan Anfield Road'a bir yıldız doğuyor: Ozan Kabak

Liverpool'un renklerine bağladığı Milli futbolcu Ozan Kabak'ın başarı öyküsünü Anadolu Ajansı spor muhabirleri Hilmi Sever ve Abdullah Tevge yorumladı.

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