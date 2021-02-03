Florya'dan Anfield Road'a bir yıldız doğuyor: Ozan Kabak
Liverpool'un renklerine bağladığı Milli futbolcu Ozan Kabak'ın başarı öyküsünü Anadolu Ajansı spor muhabirleri Hilmi Sever ve Abdullah Tevge yorumladı.
Liverpool'un renklerine bağladığı Milli futbolcu Ozan Kabak'ın başarı öyküsünü Anadolu Ajansı spor muhabirleri Hilmi Sever ve Abdullah Tevge yorumladı.
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