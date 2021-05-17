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Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve futbolculardan Lukas Podolski, 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
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Filistin'e yönelen şiddet ve Netanyahu'nun seçim hesapları

Mescid-i Aksa baskını ve Gazze saldırısı öncesinde, gerçekleşmesi çok zor olsa da Arap milletvekillerinin de katılımıyla hükümet kurulması bir ihtimal olarak masada yer almaktaydı. Ancak mevcut şartlarda bunun gerçekleşmesi imkansız halde.

Sefa Şengül   | 17.05.2021
Filistin'e yönelen şiddet ve Netanyahu'nun seçim hesapları

Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 aşı adayının Faz 2 sonuçları açıklandı
65 yaş ve üzerindeki 8 milyon kişiden 2 doz Kovid-19 aşısını yaptıranlar 'normal' hayata dönecek
Dünya genelinde 1 milyar 470 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
'Tam kapanma'nın sona ermesiyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk arttı
Hindistan'da yerli Kovid-19 ilacı 2-DG tanıtıldı

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