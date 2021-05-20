Filistin'deki Yahudi terörü yüz yılı aştı
Filistin’de sivillere yönelik şiddet yüzyıldan fazladır şekilde devam ediyor. Son yüzyılda dünya siyaseti büyük değişimler geçirdi, büyük savaşlar yaşandı, rejimler değişti, uzay çağı başladı fakat Filistinlilere yönelik İsrail şiddeti değişmedi.
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