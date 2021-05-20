Euro
10.23
Dolar
8.37
BIST 100
1,452.21
Altın
1,871.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Filistin'deki Yahudi terörü yüz yılı aştı

Filistin’de sivillere yönelik şiddet yüzyıldan fazladır şekilde devam ediyor. Son yüzyılda dünya siyaseti büyük değişimler geçirdi, büyük savaşlar yaşandı, rejimler değişti, uzay çağı başladı fakat Filistinlilere yönelik İsrail şiddeti değişmedi.

Halil İbrahim Ciğer   | 20.05.2021
Filistin'deki Yahudi terörü yüz yılı aştı

İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi
Hindistan Dışişleri Bakanlığından Delhi Eyalet Başbakanı'nın 'Singapur varyantı' açıklamalarına tepki
Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yaklaşık yarısı obezite hastası
BioNTech/Pfizer Türkiye’ye 90 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
BioNTech/Pfizer, AB'ye 1,8 milyar doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Benzer haberler

Filistin'deki Yahudi terörü yüz yılı aştı

Filistin'deki Yahudi terörü yüz yılı aştı

Cezeri'nin Odası - Dijital medya ve regülasyon

Görseller konuşuyor (20 Mayıs 2021)

Koronavirüste son 24 saat (20 Mayıs 2021)

Koronavirüste son 24 saat (20 Mayıs 2021)
Görseller konuşuyor (19 Mayıs 2021)

Görseller konuşuyor (19 Mayıs 2021)
Bir Bakışta - Gazze'de neler yaşanıyor?

Bir Bakışta - Gazze'de neler yaşanıyor?