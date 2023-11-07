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Filistin’i anlamada beyaz perde ne kadar etkili?

Ümmühan Atak  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Filistin’i anlamada beyaz perde ne kadar etkili?

Filistin’i ve Filistinlilerin günlük hayatlarını anlatan filmlerin önemini ve genç sinemacıların bu konuya olan ilgilerini Sinema Eleştirmeni ve Yazar Suat Köçer ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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