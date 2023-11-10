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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Filistin’de yaşananlar karşısında üniversite öğrencileri neler yapıyor?

Betül Sümeyye Us  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Filistin’de yaşananlar karşısında üniversite öğrencileri neler yapıyor?

Ankara
İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik hedef gözetmeyen saldırıları karşısında her kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin yaşananlar karşısında oluşan duyarlılıklarını ve Filistin hassasiyetlerini Türk-Alman Üniversitesi Fikir ve Medeniyet Kulübü ve İstanbul Üniversitesi Hareket ve Adalet Kulübü öğrencileri ile konuştuk.

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