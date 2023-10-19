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Filistin’de yaşananlar çocukları nasıl etkiliyor?

Ümmühan Atak  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Filistin’de yaşananlar çocukları nasıl etkiliyor?

İşgal altındaki Filistinli çocukların nasıl bir psikolojiyle büyüdüklerini ve çatışma haberlerine maruz kalan çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini, Yeryüzü Çocukları Derneği Başkan Yardımcısı ve Psikolog Merve Özdenler ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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