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Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze için gönderilen tıbbi cihaz ve ilaçlar, Mısır'ın El Ariş Havaalanına getirildi İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde konuşuyor
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Filistin’de İsrail işgaline giden tarihsel süreç nasıl ilerledi?

İsrail'in Filistin topraklarını işgal etme sürecini, bu sürecin ardındaki tarihi arka planı ve Kudüs’ün tarih boyunca yaşadığı değişimi, Gazeteci-Yazar Taha Kılınç ile konuştuk.

Sefa Şengül, Betül Sümeyye Us  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Filistin’de İsrail işgaline giden tarihsel süreç nasıl ilerledi?

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