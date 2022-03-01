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FIFA’nın Rus takımlarını turnuvalardan men etmesinin ardından Türk takımlarının durumu

Sefa Şengül   | 01.03.2022
FIFA’nın Rus takımlarını turnuvalardan men etmesinin ardından Türk takımlarının durumu

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı. Bu karar sonrası akıllarda bir soru işareti oluştu. Karar, Süper Lig şampiyonu olacak takımı nasıl etkileyecek? AA Spor Haberleri Editörü Eyüp Karakuş’la konuştuk.

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