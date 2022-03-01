FIFA’nın Rus takımlarını turnuvalardan men etmesinin ardından Türk takımlarının durumu
FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı. Bu karar sonrası akıllarda bir soru işareti oluştu. Karar, Süper Lig şampiyonu olacak takımı nasıl etkileyecek? AA Spor Haberleri Editörü Eyüp Karakuş’la konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.