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Federaller Texas’ta Ulusal Muhafızlarla karşı karşıya gelir mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Federaller Texas’ta Ulusal Muhafızlarla karşı karşıya gelir mi?

Ankara
Texas’ın Meksika sınırında eyalet yönetimi ile federal hükümetin karşı karşıya gelme ihtimali, ABD’de seçim yılına damga vurdu. Cumhuriyetçiler Texas olaylarını, Biden yönetimine karşı propaganda olarak mı kullanıyor? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk.

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