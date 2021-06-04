Euro
10.53
Dolar
8.65
BIST 100
1,432.93
Altın
1,889.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Fas ile İspanya arasında 'Batı Sahra' çıkmazı

İbrahim Gali olayının basına yansıması ve Fas’ın diplomatik tepkisi neticesinde İspanya zor duruma düştü. Tamamen “insani” gerekçelerle böyle bir işin içerisine girildiğine yönelik açıklamalar yapılsa da bu açıklamalar tabii ki Fas'ı tatmin etmedi.

04.06.2021
Fas ile İspanya arasında 'Batı Sahra' çıkmazı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı
Türkiye'de 6 bin 169 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti
Almanya Türkiye'yi Kovid-19 'yüksek riskli' bölgeler listesinden çıkardı
AB, Kovid-19 aşı teklifini Dünya Ticaret Örgütü'ne sundu

Benzer haberler

Fas ile İspanya arasında 'Batı Sahra' çıkmazı

Fas ile İspanya arasında 'Batı Sahra' çıkmazı

Kolombiya’da değişim çağrısı ve belirsizlik

Görseller konuşuyor (04 Haziran 2021)

Bir Bakışta - Türkiye'de aşılama ve yerli aşı çalışmaları ne durumda?

Bir Bakışta - Türkiye'de aşılama ve yerli aşı çalışmaları ne durumda?
Cezeri'nin Odası - Yapay zeka ve sağlık

Cezeri'nin Odası - Yapay zeka ve sağlık
Koronavirüste Son 24 Saat (4 Haziran 2021)

Koronavirüste Son 24 Saat (4 Haziran 2021)