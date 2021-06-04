Fas ile İspanya arasında 'Batı Sahra' çıkmazı
İbrahim Gali olayının basına yansıması ve Fas’ın diplomatik tepkisi neticesinde İspanya zor duruma düştü. Tamamen “insani” gerekçelerle böyle bir işin içerisine girildiğine yönelik açıklamalar yapılsa da bu açıklamalar tabii ki Fas'ı tatmin etmedi.
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