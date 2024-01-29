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F-16 satın alım süreci nasıl işleyecek?

Tuba Memiş  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
F-16 satın alım süreci nasıl işleyecek?

Ankara
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdi. Peki, F-16’ların satın alım süreci nasıl işleyecek? Anadolu Ajansı Muhabiri Utku Şimşek anlattı.
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