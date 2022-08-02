Dolar
17.95
Euro
18.38
Altın
1,774.83
ETH/USDT
1,573.40
BTC/USDT
22,700.00
BIST 100
2,654.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Eyyam-ı bahur sıcaklarından korunmak için neler yapılmalı?

Türkiye’yi etkisi altına alan eyyam-ı bahur sıcaklarını İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros anlattı.

02.08.2022
Eyyam-ı bahur sıcaklarından korunmak için neler yapılmalı?

Ağrı'daki çiftçiler arpa ve buğday tarlalarında yoğun hasat mesaisinde
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin gece yarısı İstanbul'a demirlemesi bekleniyor
Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda yangın çıktı, ulaşım 3 saat aksadı
İHH arama kurtarma ekipleri zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor
Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Benzer haberler

Eyyam-ı bahur sıcaklarından korunmak için neler yapılmalı?

Eyyam-ı bahur sıcaklarından korunmak için neler yapılmalı?

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Yedi Güzel Adam’ı anlattı

ABD-Çin ilişkilerinde yine Tayvan sınavı

Odessa Limanı’nda neler yaşandı?

Odessa Limanı’nda neler yaşandı?
Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik neden çıktı?

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik neden çıktı?
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası’na konuk oldu

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası’na konuk oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet