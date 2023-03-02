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EYT süreci nasıl işleyecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki yasa meclisten geçti. Peki bundan sonra ne olacak? Anadolu Ajansı Muhabiri Özcan Yıldırım hem sürecin nasıl ilerleyeceğini hem de bu kapsama giren vatandaşların neler yapacağını anlatıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 02.03.2023
EYT süreci nasıl işleyecek?

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