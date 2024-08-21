Etiyopya ve Somali gerginliği Türkiye arabuluculuğunda nereye evrilecek?
Ankara
Türkiye’nin Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümünde üstlendiği arabuluculuk rolü iki ülke arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifletilmesine önemli bir katkı sunuyor. Peki, Ankara Süreci, bölgede barışı getirecek mi? SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.