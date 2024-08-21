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Etiyopya ve Somali gerginliği Türkiye arabuluculuğunda nereye evrilecek?

Tuba Memiş  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Etiyopya ve Somali gerginliği Türkiye arabuluculuğunda nereye evrilecek?

Ankara

Türkiye’nin Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümünde üstlendiği arabuluculuk rolü iki ülke arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifletilmesine önemli bir katkı sunuyor. Peki, Ankara Süreci, bölgede barışı getirecek mi? SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş ile konuştuk. 

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