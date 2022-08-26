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Eski ABD Başkanı Trump'ın evinin FBI ajanları tarafından basılmasına ilişkin yeni gelişme

Vaşington Raporu, ABD’de yaşanan haftalık gelişmelerin nabzını tutuyor.

26.08.2022
Eski ABD Başkanı Trump'ın evinin FBI ajanları tarafından basılmasına ilişkin yeni gelişme

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde "Zafer Ultra Maratonu" yapılacak
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu
Bazı illerde sağanak etkili oldu
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Kurum: NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek

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