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Erzurumlu İbrahim Hakkı bilim dünyasına neler kattı?

Betül Sümeyye Us  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Erzurumlu İbrahim Hakkı bilim dünyasına neler kattı?

Ankara

Astronomi, astroloji, fizik, sosyoloji ve din ile ilgili yaptığı keşifler yoluyla bilim dünyasına ışık tutan İslam alimi Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hayatını, çalışmalarını ve en önemli eseri olarak kabul edilen Marifetname’nin sadeleştirilme sürecini Yazar Cafer Durmuş ile konuştuk.

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