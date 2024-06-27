Erzurumlu İbrahim Hakkı bilim dünyasına neler kattı?
Ankara
Astronomi, astroloji, fizik, sosyoloji ve din ile ilgili yaptığı keşifler yoluyla bilim dünyasına ışık tutan İslam alimi Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hayatını, çalışmalarını ve en önemli eseri olarak kabul edilen Marifetname’nin sadeleştirilme sürecini Yazar Cafer Durmuş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.