Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan enerji ve taşımacılık koridorlarını tehdit ediyor
Ermenistan’ın işgal altındaki topraklardan uzak bir nokta olan Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği son saldırı, Azerbaycan ekonomisinin can damarı niteliğindeki enerji ve taşımacılık koridorlarını hedef alıyor.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.