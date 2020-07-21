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Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan enerji ve taşımacılık koridorlarını tehdit ediyor

Ermenistan’ın işgal altındaki topraklardan uzak bir nokta olan Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği son saldırı, Azerbaycan ekonomisinin can damarı niteliğindeki enerji ve taşımacılık koridorlarını hedef alıyor.

21.07.2020
Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan enerji ve taşımacılık koridorlarını tehdit ediyor

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