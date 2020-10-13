Erbil-Bağdat anlaşması Sincar’ın 'ikinci Kandil' olmasını engelleyebilir
Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim’de imzalanan ve terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırmayı da amaçlayan anlaşma, merkezi yönetim, IKBY ve bölge ülkeleri açısından kritik bir sürece kapı araladı.
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