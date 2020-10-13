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Erbil-Bağdat anlaşması Sincar’ın 'ikinci Kandil' olmasını engelleyebilir

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim’de imzalanan ve terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırmayı da amaçlayan anlaşma, merkezi yönetim, IKBY ve bölge ülkeleri açısından kritik bir sürece kapı araladı.

Halil İbrahim Ciğer   | 13.10.2020
Erbil-Bağdat anlaşması Sincar’ın 'ikinci Kandil' olmasını engelleyebilir

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Kovid-19 aşı denemesi için gönüllü oldu
'Remdesivir' alan Kovid-19 hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
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