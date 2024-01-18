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İstanbul Ümraniye’de metro çalışması yapılan yolda meydana gelen çökmenin ardından bir önceden boşaltılan bina yıkıldı. Olay yerinden yayındayız.
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Epstein listesi, ABD siyasetinde nasıl bir etki oluşturdu?

Tuba Memiş  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Epstein listesi, ABD siyasetinde nasıl bir etki oluşturdu?

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’in davasında yargı, 153 ünlünün isminin olduğu bir liste açıkladı. Bu liste ABD siyasetine nasıl yansıdı? Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hasasu ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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